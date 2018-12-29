В клипе Imagine Dragons на песню "Bad Liar" девушка танцует у бездыханного тела

Клип вышел на официальном канале 24 января.

Группа Imagine Dragons выпустила 24 января свой новый клип "Bad Liar". Ролик выложен на официальном канале в Youtube.

Как пишет Billboard, режиссером клипа стал Райан Райхенфельд, съемки проходили в Лас-Вегасе. В клипе девушка в белом платье находит в пустом школьном коридоре бесчувственное тело, которое парит в воздухе. Она пытается оживать парня экспрессивным танцем (главную женскую роль сыграла танцовщица Отумн Миллер). Тело движется повсюду за девушкой – в столовую, в спортзал. Однако, других признаков жизни не появляется и во время поклонов парень падает на пол.

Фото и видео: ImagineDragons/ Youtube