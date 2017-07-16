Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Вчера, 21:27
0
IRINA_CHALKINA
385
Код вставки плеера

В сети появился клип Imagine Dragons на песню "Zero"

0
 
 

Песня стала саундтреком к новому диснеевскому мультфильму "Ральф против интернета".

Во вторник, 23 октября, в сети появился клип Imagine Dragons на песню "Zero". Видеоролик опубликован на 

Режиссером видео выступил Дейв Майерс, котрый снимал клипы таким знаменитым рэперам, как Трэвис Скотт, Дрейк и Кендриком Ламар.

Известно, что песня стала саундтреком к новому диснеевскому мультфильму "Ральф против интернета". Во второй части главные герои мультфильма Ральф и Ванилопа попадают в интернет. 

В видеоролики участники американско группы также попадают в мир интернета через игровые автоматы.

Ранее мы сообщали о том, что Гильермо дель Торо заявил, что снимет мюзикл о Пиноккио для Netflix

Видео:Imagine Dragons/YouTube

 

 

Теги: imagine dragons
Категории: Лента новостей Культура Музыка

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5