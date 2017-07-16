Песня стала саундтреком к новому диснеевскому мультфильму "Ральф против интернета".

Во вторник, 23 октября, в сети появился клип Imagine Dragons на песню "Zero". Видеоролик опубликован на

Режиссером видео выступил Дейв Майерс, котрый снимал клипы таким знаменитым рэперам, как Трэвис Скотт, Дрейк и Кендриком Ламар.

Известно, что песня стала саундтреком к новому диснеевскому мультфильму "Ральф против интернета". Во второй части главные герои мультфильма Ральф и Ванилопа попадают в интернет.

В видеоролики участники американско группы также попадают в мир интернета через игровые автоматы.

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Видео:Imagine Dragons/YouTube