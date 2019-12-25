Стало известно, сколько слов могут выучить самые умные собаки

Ученые нашли шесть одаренных псов.

Исследователи из Будапештского университета в рамках программы Genius Dog Challenge нашли самых умных собак по всему миру. Они способный запоминать до 12 слов в неделю. Статья опубликована в журнале Royal Society: Open Science.

В статье говорится, что немногие собаки способны запомнить названия предметов.

Более двух лет мы искали собак по всему миру, которые могли бы запомнить названия своих игрушек, нам удалось найти шесть одаренных псов, - говорится в исследовании.

Так, эти собаки знают названия более 28 игрушек, а некоторых из них знают и более 100 названий. Причем некоторые собаки способны запомнить слово, услышав его всего четыре раза.

В шестерку самых талантливых вошли лишь собаки породы бордер-колли. Однако ученые отметили, что и среди других пород находят очень смышленых псов.

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