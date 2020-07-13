Таксисты продолжали перевозить людей в пандемию. Мы дали им слово

Как паромщики, работающие в шторм и переправляющие людей с одного берега на другой, таксисты продолжали возить людей, не взирая на риск заразиться коронавирусом. Учитывая, что в салоне автомобиля дистанцию в 1,5 метра держать попросту невозможно.

Что первое вы заметили, когда в мире объявили пандемию коронавируса? Как это отразилось на работе в такси?

У нас исчезла Сирия, пропала куда-то Украина. Все разговоры стали только о карантине, либо ехали молча.

Филипп Воронов

Моих пассажиров пандемия не волновала. Мы ведем беседы на самые разные темы, в меньшей степени про политику и болезни, в большей об экономической ситуации: как жить дальше и как читать второе значение китайского иероглифа "кризис". А я вам скажу – "возможности".

Олег Мельник

Экономические трудности сильно отразились на ваших пассажирах?

У меня был один клиент – он готовился к увольнению. Точнее, с ним вели беседы, чтобы он уволился по собственному желанию. Напряжение состояло в том, что человек не предполагал получить ту компенсацию, которая нужна была ему и его семье.

Олег Мельник

Как вы застали самоизоляционный режим? Вы работали в это время?

Встретил я этот режим на работе. На карантин не уходил. Было откровенно страшно. Что происходило тогда в стране и в мире, нам было непонятно. При этом мы продолжали работать, доставлять людей из точки А в точку Б. А первую неделю "путинских каникул" помните? Когда город пустой был.

Филипп Воронов

Город вымер. Поначалу даже было немного жутковато: людей нет, машин нет, никого нет. Я коренной петербуржец, а подобное видел первый раз.

Антон Дрожжин

Я, честно вам признаюсь, в пандемию не играю – это не моя игра. Я таксист и играю в таксиста. Так что и первую, и вторую неделю этих каникул я не заметил. Я даже маску надевал крайне редко, хотя пассажиры по-разному: кто-то шутил, что я не в маске, и даже благодарил за это, а кто-то заставил меня надеть - ordnung ist ordnung (нем. закон есть закон).

Олег Мельник

Пассажиры сильно переживают из-за экономической ситуации?

Очень много об этом разговоров. Я вез свадебного организатора, который очень жаловался, что ни свадеб, ни банкетов не провести, значит, и денег у него в ближайшее время не будет. Честно, кто-то верил в вирус, кто-то заявлял, что это обман или политическая игра.

Антон Дрожжин

Я вам так скажу – если пропускать через себя все проблемы пассажиров, то не хватит сил на свою работу. С другой стороны, если люди делятся своими переживаниями, то им нужна помощь: не только ласковое слово, но и совет, например. Я могу им поделиться, у меня есть опыт.

Олег Мельник

А вам говорили спасибо за то, что вы работаете во время пандемии? Вы чувствовали героизм?

У меня есть история – я брал женщину у Мариинской больницы, она была в маске, в перчатках, все как полагается. Когда я подъехал, она сразу же меня предупредила, что переболела COVID-19, и сейчас выходит здоровая. Интересно в этой истории то, что три водителя до меня отказались ее везти. А я повез – не имею никакого морального права человеку не поверить, что он здоров. Вот она мне сказала огромное спасибо и материально тоже порадовала.

Филипп Воронов

Пару-тройку раз я чувствовал себя героем в 90-ые. Сейчас мы не на войне, просто экономическая ситуация требует новых подходов, поэтому работа моя обыденная, но не скучная.

Олег Мельник

Не устали за эти три месяца от вечного страха перед коронавирусом?

Знаете, страх пропал. Мы приспособились и привыкли. Я вам больше скажу: через месяц после начала пандемии 70% моих пассажиров уже вообще перестали верить в коронавирус. Говорили, что это все фейк, искусственно созданный повод и так далее. Люди стали смеяться над этим.

Филипп Воронов

У меня всегда были переживания, что я, работая, мог заболеть и в семью принести болезнь. Страха при этом, как вы говорите, я никогда не испытывал.

Антон Дрожжин

Сейчас, можно так сказать, лед тает. Есть желание заработать, особенно в календарный турсезон?

У меня довольно возрастные родители, отец еще и инвалид по дыхательным путям, так что мы все прекрасно понимаем, что если подцепит – не переживет. К тому же у меня есть дети, родственники и друзья. Я еще боюсь, и пускай буду зарабатывать поменьше, но пока болезнь вся не пройдет, меры предосторожности – не уменьшать.

Филипп Воронов



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Видео, фото: Piter.TV