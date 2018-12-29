В Петербурге таксиста Uber посадили на два года за поножовщину с клиентом

Потерпевший получил несколько ударов ножом в область груди и живота.

Кировский районный суд Петербурга вынес свой приговор в отношении Абдухакима Мерзоева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Мерзоев, являясь таксистом в компании Uber, перевозил на своем автомобиле потерпевшего и его знакомых. Во время поездки между осужденным и пассажирами возник конфликт. Мужчина остановил машину, вышел из нее, достал нож и нанес им несколько ударов потерпевшему в область груди и живота. Пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

В обвинительном приговоре суд учел позицию прокурора, настаивавшем на реальном сроке заключения. В итоге Мерзоева признали виновным и приговорили к двум годам в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.tv