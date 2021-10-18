Таксист в Петербурге повалил на асфальт танцора из клипа Little Big

Конфликт произошел из-за багажа.

Блогер Джейкоб Йису, который снялся в недавнем клипе Little Big, стал участником потасовки с водителем такси в центре Петербурга. Видео с места происшествия опубликовала супруга Джейкоба Наталья.

Инцидент произошел накануне вечером у Московского вокзала. По словам Натальи, таксисту не понравилось то, что у них было много багажа. Сначала водитель приветливо встретил пару, а после того, как вещи были загружены в машину, начал возмущаться.

Садимся, и он очень дерзко говорит: "Надеюсь, вы мне ничего не порвете своими колесами там. И вообще, я вам не грузовая машина". Рассказала Наталья

При этом женщина уточнила, что все сумки были поставлены колесами вверх.

После этого таксист отказался везти пассажиров и потребовал выйти из машины. Получив отказ, он начал самостоятельно выгружать багаж. Блогер пытался оказать сопротивление, но в какой-то момент водитель повалил его на асфальт вместе с сумкой. Наталья сняла все случившееся на видео и выложила в Instagram.

Ранее бездомный стрельбой напугал постояльцев хостела в центре Петербурга.

Видео: Instagram / natalyayisa