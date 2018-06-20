Таксист в Гатчине высадил пьяную пассажирку и скрылся с ее вещами

Женщина призналась, что была сильно пьяна, поэтому вряд ли сможет опознать личность водителя. Сумму украденных вещей она оценила в 60 тысяч рублей.

В минувший вторник, 23 апреля, поздно ночью таксист в Гатчине высадил пьяную пассажирку, не доезжая до пункта назначения, после чего поспешно скрылся с ее вещами и документами. Как позже призналась женщина сотрудникам полиции, она была сильно пьяна и попросила мужчину остановить машину, потому как ей стало плохо.

Женщина ехала из Санкт-Петербурга в Гатчину. Таксист выпустил ее и тут же скрылся – в машине у женщины осталась сумка, в которой лежали все вещи. Она рассказывает, что таксист завладел ее айфоном, наличными деньгами, косметикой блокнотом с эскизами.

В общей сложности, сумму ущерба женщина оценивает в 60 тысяч рублей. Из-за опьянения потерпевшая помнит лишь то, что таксист выглядел примерно на 40 лет.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"