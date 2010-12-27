Прокатил с ветерком, но оставил без денег: таксист взял у пассажира 150 тысяч рублей

Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга.

Правоохранители Петербурга задержали таксиста, ограбившего своего пассажира на 150 тысяч рублей. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщило издание "Петербургский дневник".

Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга. Таксист вез мужчину от площади Восстания до улицы Лени Голикова. За 14-километровый путь пассажир предложил к оплате сумму, рассмешила извозчика. Он попросил еще двести рублей сверху, но клиент отказался платить больше. Мужчины начали скандалить. В пылу ссору таксист вытолкал жадного попутчика, а его кошелек оставил себе. По словам пассажира, в бумажнике лежали 150 тысяч рублей.

Водителя такси отыскали быстро и задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "грабеж".

Ранее мы писали о том, что в начале апреля в Петербурге водитель "Яндекс такси" заставил клиентку расплатиться натурой.

Фото: Pixabay.com