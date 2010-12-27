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Прокатил с ветерком, но оставил без денег: таксист взял у пассажира 150 тысяч рублей
Сегодня, 11:27
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alexandra08
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Прокатил с ветерком, но оставил без денег: таксист взял у пассажира 150 тысяч рублей

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Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга.

Правоохранители Петербурга задержали таксиста, ограбившего своего пассажира на 150 тысяч рублей. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщило издание "Петербургский дневник".

Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга. Таксист вез мужчину от площади Восстания до улицы Лени Голикова.  За 14-километровый путь пассажир предложил к оплате сумму, рассмешила извозчика. Он попросил еще  двести рублей сверху, но  клиент отказался платить больше.  Мужчины начали скандалить. В пылу ссору таксист вытолкал жадного попутчика,  а его кошелек  оставил себе.  По словам пассажира, в бумажнике лежали 150 тысяч рублей.

Водителя такси отыскали быстро и задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "грабеж".

Ранее мы писали о том, что в начале апреля в Петербурге водитель  "Яндекс такси" заставил клиентку расплатиться натурой.

Фото: Pixabay.com

Теги: происшествия , такси , таксист
Категории: Новости СПб

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