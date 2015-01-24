Пострадавшая госпитализирована в больницу с ЧМТ и сотрясением мозга.

Таксист сбил 4-летнюю девочку, уронившую игрушку на пешеходном переходе в северо-западной части Москвы. Соответствующее заявление сделали представители правоохранительных органов по региону. Известно, что трагедия произошла около 18 дома по Алтуфьевскому шоссе. Известно, что ребенок выронил предмет во время прогулки с матерью на проезжей части, сама малышка находилась в коляске. Женщине пришлось вернуться на "зебру" на красный свет, чтобы забрать игрушку. В этот момент с улицы Хачатуряна на дорогу выруливал 43-летний водитель на автомобиле Volkswagen Polo. Транспортное средство столкнулось с людьми. Уточняется, что пострадавшая была госпитализирована с места событий. Медики диагностировали у пациентки сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сейчас она находится в больнице.

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