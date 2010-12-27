Пассажиры угрожали таксисту двумя пистолетами

В Петербурге пассажиры обокрали таксиста.

13 октября в Ленобласти водитель такси получил стресс от пассажиров и лишился собственных денег. 37-летний таксист обратился в полицию около 5 утра в пятницу. Он сообщил сотрудникам правоохранитльных органов произошедший инцидент, который случился в Мурино.

Известно, что по прибытию на место назначения пассажиры платить за услгу не собирались. Тогда водитель схватил одного из мужчин за рукав куртки, а в ответ получил два пистолета, направленных на него. Мужчина испугался и убежал с места происшествия, однако вернувшись обнаружил, что из атомобился пропал бумажник, в котором лежали 3 тысячи рублей.