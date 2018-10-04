Такси въехало в Porsche 911 на пересечении Лиговского и Кузнечного: собирается пробка

На Лиговском проспекте собирается большая пробка из автомобилей, автобусов и трамваев.

На пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка произошло ДТП с участием такси. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Таксист прозевал вспышку и не увидел перед собой Porsche 911. очевидец

Пострадавших в аварии нет, видимых повреждений тоже, но участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД. Из-за этого в пятницу вечером на Лиговском проспекте собирается большая пробка из автомобилей, автобусов и трамваев.

Три дня назад на пересечении Лиговского и Кузнечного ДТП перекрыло единственную полосу для поворота налево.

Фото и видео: Piter.TV