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Такси въехало в Porsche 911 на пересечении Лиговского и Кузнечного: собирается пробка

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На Лиговском проспекте собирается большая пробка из автомобилей, автобусов и трамваев.

На пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка произошло ДТП с участием такси. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы. 

Таксист прозевал вспышку и не увидел перед собой Porsche 911.

очевидец

Пострадавших в аварии нет, видимых повреждений тоже, но участники ДТП ждут сотрудников ГИБДД. Из-за этого в пятницу вечером на Лиговском проспекте собирается большая пробка из автомобилей, автобусов и трамваев.  

Три дня назад на пересечении Лиговского и Кузнечного ДТП перекрыло единственную полосу для поворота налево.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: porsche 911, кузнечный переулок, лиговский
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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