На пересечении Лиговского и Кузнечного ДТП перекрыло единственную полосу для поворота налево

В аварии никто не пострадал.

С утра в Петербурге на пересечении Лиговского и Кузнечного произошло ДТП с участием двух легковых машин. Все бы ничего, но участники аварии перекрыли единственную полосу для поворота налево. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Пострадавших нет, но весь прикол в том, что машины столкнулись на единственной полосе, где можно повернуть налево или развернуться. А это 100% пробка через некоторое время. очевидец

На данный момент на месте нет сотрудников ДПС, остальные участники движения на свой страх и риск поворачивают налево с соседней полосы.

Ранее на Piter.TV: велосипедист хотел извинений от водителя легковушки, но получил по "шее".

Видео: Piter.TV