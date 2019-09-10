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На пересечении Лиговского и Кузнечного ДТП перекрыло единственную полосу для поворота налево

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В аварии никто не пострадал.

С утра в Петербурге на пересечении Лиговского и Кузнечного произошло ДТП с участием двух легковых машин. Все бы ничего, но участники аварии перекрыли единственную полосу для поворота налево. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Пострадавших нет, но весь прикол в том, что машины столкнулись на единственной полосе, где можно повернуть налево или развернуться. А это 100% пробка через некоторое время.

очевидец 

На данный момент на месте нет сотрудников ДПС, остальные участники движения на свой страх и риск поворачивают налево с соседней полосы. 

Ранее на Piter.TV: велосипедист хотел извинений от водителя легковушки, но получил по "шее".

Видео: Piter.TV

 

Теги: кузнечный переулок, лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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