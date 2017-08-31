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Такси снесло два столба на Блюхера: есть пострадавшие

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Очередное ДТП с участием легкового такси произошло в Северной столице. В результате столкновения пострадал водитель, пассажиров с ним не было.

Авария с участием такси произошла в одном из районов Петербурга. При неизвестных обстоятельствах брендированный автомобиль службы "Везёт" врезался в столбы на проспекте Маршала Блюхера. Машина повалила один столб, а во второй влетела боком.

Такси снесло два столба на Блюхера: есть пострадавшие

В момент аварии в автомобиле был только водитель. Поэтому число пострадавших не вело. Мужчина, по оценке очевидцев, в неадекватном состоянии. Он дожидается скорую, на одежде видны следы крови.

Авария не мешает движению. Очевидцы отмечают, что водители службы "Везёт" особенно часто попадают в ДТП.

Такси снесло два столба на Блюхера: есть пострадавшие

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург

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Теги: авария спб , новости спб , происшествия спб , такси везет
Категории: Происшествия

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