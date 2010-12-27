"Манна небесная": В Югре ранее судимому безработному по ошибке выдали 400 тысяч рублей

Появились подробности инцидента.

В Югре безработному специалист банка выдала 400000 рублей вместо 400.

Сообщается, что мужчина безуспешно пытался обналичить 400 рублей со своей карты. После нескольких попыток он обратился в банк. Кассир банка ошиблась и вместо 400 рублей выдала 400 000 рублей. Мужчина обрадовался и скрылся с деньгами. Вскоре ошибка обнаружилась, и банк обратился за помощью к правоохранителям. Мужчина был быстро найден. Он успел потратить только 600 рублей на алкоголь, а остальные деньги спрятал в диван в надежде, что кассирша не обнаружит ошибку.