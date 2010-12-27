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"Манна небесная": В Югре ранее судимому безработному по ошибке выдали 400 тысяч рублей
Сегодня, 10:49
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MShaffter
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"Манна небесная": В Югре ранее судимому безработному по ошибке выдали 400 тысяч рублей

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Появились подробности инцидента.

В Югре безработному специалист банка выдала 400000 рублей вместо 400.

Сообщается, что мужчина безуспешно пытался обналичить 400 рублей со своей карты. После нескольких попыток он обратился в банк. Кассир банка ошиблась и вместо 400 рублей выдала 400 000 рублей. Мужчина обрадовался и скрылся с деньгами. Вскоре ошибка обнаружилась, и банк обратился за помощью к правоохранителям. Мужчина был быстро найден. Он успел потратить только 600 рублей на алкоголь, а остальные деньги спрятал в диван в надежде, что кассирша не обнаружит ошибку.

 

Теги: курьезный случай , новости регионов , по ошибке выдали , югра
Категории: Лента новостей Общество Новости России Происшествия

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