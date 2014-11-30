В 2022 году табачная компания JTI планирует экспортировать стики с фабрики в Петербурге

Речь идет о продукции, которую производят на новой линии, открытой в ноябре этого года.

В 2022 году табачная компания JTI планирует экспортировать стики для нагревательных устройств, произведенных на своей фабрике "Петро" в Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о продукции, которую производят на новой линии, открытой в ноябре этого года. По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, запуск линии не только будет благоприятно влиять на развитие экономики города, но и обеспечит новые рабочие места на фабрике.

Ранее мы писали, что до конца года в Петербурге запустят пять производств.

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