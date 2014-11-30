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В 2022 году табачная компания JTI планирует экспортировать стики с фабрики в Петербурге
Вчера, 22:47
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году табачная компания JTI планирует экспортировать стики с фабрики в Петербурге

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Речь идет о продукции, которую производят на новой линии, открытой в ноябре этого года.

В 2022 году табачная компания JTI планирует экспортировать стики для нагревательных устройств, произведенных на своей фабрике "Петро" в Петербурге. Об этом пишет ТАСС. 

Речь идет о продукции, которую производят на новой линии, открытой в ноябре этого года. По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, запуск линии не только будет благоприятно влиять на развитие экономики города, но и обеспечит новые рабочие места на фабрике.  

Ранее мы писали, что до конца года в Петербурге запустят пять производств. 

Фото: pexels.com

Теги: производство, табачная компания jti, фабрика петро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emenidon
Вчера 23:31

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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