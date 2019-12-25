Пять новых производств запустят в Петербурге до конца года

Объем инвестиций на их создание и запуск составит 14,7 млрд рублей.

До конца текущего года в Петербурге планируют запустить пять новых производств. Объем инвестиций на их создание и запуск составит 14,7 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле администрации города Кирилл Соловейчик на Петербургском международном инновационном форуме.

Он заявил, что сегодня уже четыре завода введены. Сейчас ждут запуска еще пяти.

В частности, в городе появится предприятие по выпуску противоопухолевых препаратов "Фармасинтез-Норд", научный центр "Электронная компания Элкус", компания "Петро", занимающаяся выпуском инновационной продукции. Кроме того, в городе откроют фармацевтическую компанию "Активный компонент" и "Техноком Авиа", которая займется производством гибких и жестких трубопроводов.

Ранее мы писали, что в Петербурге продадут институт, занимающийся проектированием аэропортов.

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