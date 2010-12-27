Прокуратура заставляет "Галерею" и "Олимпик Плаза" стать доступнее для инвалидов

Прокуроры нашли нарушения в ТРЦ "Галерея" и "Олимпик Плаза". В комплексах не соблюдается требования законодательства о доступной среде для инвалидов и маломобильных граждан.

Нарушения законодательства об обеспечении доступности для инвалидов и маломобильных групп населения нашли в торгово-развлекательных центрах "Галерея" и "Олимпик Плаза". С проверкой в заведения пришли сотрудники прокуратуры.

Специалисты нашли массу нарушений в сфере доступности, информативности и комфортности для инвалидов. Например, перед эскалатором нет тактильно-контрастных указателей и ограждений высотой в метр. На входе в центры отсутствуют информационная тактильная мнемосхема. Усложняет доступность инвалидам и двери-вертушки. На момент проверки для инвалидов не было других дверей.

Для людей с нарушением зрения в ТРК нет информационных средств, упрощающих ориентацию в пространстве. Информация для этих граждан расположена в неудобном и малодоступном месте.

"Высота стойки информации и кассовой зоны кафе превышает установленное значение почти на 1 метр. Санузлы для инвалидов также установлены с нарушениями", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Собственникам центра внесли представления об устранении нарушений. За ходом улучшений будут следить специалисты из ведомства.