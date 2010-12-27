Торговые автоматы для продажи сим-карт появятся в России 2018 году

Автоматы с сим-картами установят крупнейшие сотовые компании России.

В России появятся торговые автоматы для продажи сим-карт. Об этом сообщают 14 мая "Ведомости".

Автоматы с сим-картами установят крупнейшие сотовые компании России. Новые устройства получат название "симкомат" и будут идентифицировать клиента по паспорту. Во время покупки карты встроенное в автомат устройство просканирует документ и сверит фото с лицом абонента.

Компания МТС установит первые устройства уже в 2018 году. Как сообщает телеканал "360", техника требует определенных доработок. В "Мегафоне" сообщили, что установка "симкоматов" снизит издержки и повысит распространение сети. Идею установки данных устройств поддержали и в "Билайне".

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