Свыше 50 тысяч российских студентов посвятили в основы инвестирования

Образовательные лекции по финансовой грамотности организовал "Сбербанк".

Более 50 тысяч студентов из 300 вузов России прослушали лекции по основам инвестирования. Такие уроки, приуроченные ко Дню студента, проводили топ-менеджеры "Сбербанка", главы территориальных банков и управляющие реготделений, рассказали в пресс-службе организации.

Эксперты посвящали слушателей в основные инструменты инвестора, обсуждали на конкретных примерах создание стартового капитала для открытия своего дела, рассказывали об акциях, облигациях, уровнях риска и доходности. Также студенты узнали о способах инвестирования и удачном вложении средств.

65% сбережений россияне держат на депозитах и лишь 12% – в инвестициях. Для сравнения: в Китае это равные доли – по 47%, а в США на инвестиции приходится 51% и лишь 14% – на депозиты. Но в ближайшие годы мы будем активно догонять развитые страны по инвестиционной активности населения. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Частные инвестиции, по словам эксперта, в последнее время растут: с 2018 по 2020 год число частных инвесторов в России выросло в 4,4 раза. Просветительскую же деятельность по финансовой грамотности банк ведет потому, что на фондовом рынке можно не только крупно заработать, но и крупно проиграть. Для студентов доступны также тесты и игровой симулятор "Вклад" для смартфонов, где можно получить навыки управления финансами.

Ранее глава ЦБ заявила о росте рисков инвестирования в криптовалюты.

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