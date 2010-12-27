Свыше 31 млн рублей в виде субсидий из регионального бюджета получили компании Ленобласти

Предприниматели возместили часть затрат на приобретение оборудования для создания, развития и модернизации производства товаров.

Свыше 31 млн рублей в виде субсидий из регионального бюджета получили компании Ленинградской области.

Предприниматели возместили часть затрат на приобретение оборудования для создания, развития и модернизации производства товаров. Так, 29 млн рублей распределены между 36 производственными компаниями из Всеволожского, Гатчинского, Волховского, Сосновоборского, Выборгского, Кингисеппского, Ломоносовского районов. В перечне оборудования, приобретенного предпринимателями для модернизации производств, – обрабатывающие центры с программных управлением, шлифовальные и фрезерные станки по металлу и дереву, электроштабелеры, прессы и линии загрузки.

Почти половина компаний, получивших субсидию на модернизацию, – 17 предпринимателей, связаны с производством продуктов питания. Предприниматели из сферы агропромышленного комплекса занимаются производством сырого молока и мяса птицы, рыбоводством, переработкой фруктов и ягод. За счет субсидий они смоги возместить расходы на установку современных линий розлива соков, сушильных камер, подвесных конвейеров. Компаниям, специализирующимся на искусственном воспроизведении морских биоресурсов, компенсировали расходы на приобретение понтонной рыбоводной и садковой линий. Сразу нескольким областным производителям хлеба и кондитерских изделий возместили затраты на модернизацию пекарен и различное хлебопекарное оборудование, приобретение автоматизированных хлебопекарных линий.

Еще 15 областных компаний получили финансовую поддержку, связанную с сертификацией производимой продукции. Общий объем распределенных средств на возмещение части затрат, связанных с получением сертификатов, составил свыше 2,4 млн рублей. Так, производителю сухарей и печенья ООО "Сясьстройский хлебозавод" компенсировали расходы на внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции. ООО "Арт-Стомус" из Всеволожского района – на сертификацию системы менеджмента качества при производстве медицинских инструментов и оборудования. Всеволожский производитель ООО "Вэлкорм" компенсировал часть затрат на сертификацию консервированных кормов для кошек.

Решение о распределении субсидий предпринимателям принято по итогам заседаний конкурсных комиссий комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Финансовая поддержка малому и среднем бизнесу выделена в рамках реализации государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области".

Источник: пресс-служба ЛО