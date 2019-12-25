Свыше 15 тысяч человек посетили транспортный стенд Петербурга за три дня на выставке "Россия"

Экспозиция включает широкую программу мастер-классов.

В Москве на выставке "Россия" транспортный стенд Петербурга увидели более 15 тыс. человек. Экспозиция открылась три дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города на Неве.

В последние годы в Северной столице активно развивается транспортная инфраструктура. Экспозиция отражает достижения города в сфере и главные тренды развития петербургского транспорта, среди которых можно выделить современность, экологичность, безопасность и комфорт, отметил председатель комитета Валентин Енокаев.

Транспортный стенд отличается интерактивностью. Кроме того, экспозиция включает широкую программу мастер-классов.

Проект привлек внимание молодежи и семей с детьми – это основная аудитория выставки.

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Фото: Telegram / Пассажиравтотранс