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Свыше 15 тысяч человек посетили транспортный стенд Петербурга за три дня на выставке "Россия"
Сегодня, 11:02
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Свыше 15 тысяч человек посетили транспортный стенд Петербурга за три дня на выставке "Россия"

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Экспозиция включает широкую программу мастер-классов. 

В Москве на выставке "Россия" транспортный стенд Петербурга увидели более 15 тыс. человек. Экспозиция открылась три дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города на Неве.

В последние годы в Северной столице активно развивается транспортная инфраструктура. Экспозиция отражает достижения города в сфере и главные тренды развития петербургского транспорта, среди которых можно выделить современность, экологичность, безопасность и комфорт, отметил председатель комитета Валентин Енокаев.

Транспортный стенд отличается интерактивностью. Кроме того, экспозиция включает широкую программу мастер-классов. 

Проект привлек внимание молодежи и семей с детьми – это основная аудитория выставки. 

Ранее на Piter.tv: в ОЭЗ "Санкт-Петербург" завершена подготовка площадки "Новоорловская".

Фото: Telegram / Пассажиравтотранс

Теги: вднх, выставка россия, транспортный стенд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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