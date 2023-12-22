Сезон "Петербург красивый" открылся на выставке "Россия" в Москве

Мероприятие будет посвящено благоустройству парков, скверов и зелёных зон в разных районах в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

Выставка "Петербург красивый" была открыта на ВДНХ в рамках выставки "Россия". Она будет работать до 24 марта. сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Мероприятие будет посвящено благоустройству парков, скверов и зелёных зон в разных районах в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Только в прошлом году было открыто 72 новых территории для отдыха, занятий спортом и прогулок с детьми.

В павильоне 75В будут проводиться мастер-классы, лекции и викторины, посвященные архитектурным особенностям Петербурга. Посетители смогут отправить открытку своим родным и близким прямо со стенда города на Неве. В помощи с отправкой почтовых отправлений поможет символ Петербурга и амбассадор стенда - добрый Лев.

Ранее мы сообщили о том, что на выставке-форуме "Россия" покажут достижения Петербурга в строительной отрасли.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга