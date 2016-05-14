Свинья Варя решила отдохнуть под кустиком на Васильевском острове

Очевидцы из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное" рассказали, что 1-го июля на Васильевском острове встретили свинью. Она мирно посапывала под кустиком.
Как оказалось, животное встречают уже не первый раз и даже дали ей имя - Варя. Ранее свинью видели в апреле на том же самом месте около Покровской больницы. Как отмечает автор, прохожих это никак не удивляло.
Хозяин Вари неизвестен.
Также Piter.TV сообщил о том, что полутораметровый питон проник в квартиру и спрятался в диване.
Видео и фото: vk.com/spb_today_unpublished
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