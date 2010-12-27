Свидетельство о рождении для жителей Ленобласти выдадут за 15 минут

Услугу можно будет получить во многофункциональных центрах нескольких районов.

С сегодняшнего дня в Ленобласти стартует пилотный проект по быстрой выдаче свидетельства о рождении ребенка через МФЦ, сообщает пресс-служба правительства области.

Новый формат регистрации рождения малыша заключается в выдаче документа в день обращения, в течение 15 минут. Такая услуга доступна в МФЦ "Мои документы" Гатчинского, Приозерского и Выборского районов. Как только процесс электронного взаимодействия полностью наладят, она будет предоставляться и в других регионах. Зарегистрировать ребенка в таком центре можно будет в течение месяца со дня его рождения. Позже за этой услугой по традиции придется обращаться в ЗАГС.

Проект ввели благодаря июньскому закону, согласно которому специалисты МФЦ могут регистрировать акты гражданского состояния.

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