Появилось видео со столкновением ВАЗа с пешеходом на Салова

Водитель сыграл в человеческий боулинг прямо на дороге.

В социальных сетях петербуржцы выложили видео с моментом столкновения автомобиля с пешеходом. Инцидент произошел еще 8 апреля во Фрунзенском районе города. ВАЗ-2114 наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу днем около ТРК "РИО".

Очевидцы отмечают, что пострадавший практически успел перейти проезжую часть, но его задели на последней полосе. На кадрах видно, что водитель даже не собирался тормозить перед "зеброй" или замедлять ход. В результате жертву подкинуло на крышу машины.

По данным свидетелей событий, рядом с местом аварии находилась карета скорой помощи. Медики стояли на светофоре. Они быстро отреагировали на случившееся. Оперативное вмешательство бригады спало мужчине жизнь.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб