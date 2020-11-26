Актриса Светлана Светличная попала в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга

Она обратилась к врачам из-за проблем с сердцем, однако во время лечения у нее обнаружили изменения в поведении.

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную перевели в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга. Об этом сообщил источник "Известий".

По данным издания, актриса обратилась за помощью к врачам из-за проблем с сердцем. Однако во время лечения у нее обнаружили изменения в поведении. Светличная становилась агрессивной или начинала опасаться за свою жизнь. В итоге ее решили перевести в специализированное медучреждение.

Ранее сообщалось об исчезновении артистки. С 21 октября женщина перестала выходить на связь, 26 октября ее нашли на съемках ТВ-шоу. Тогда отмечалось, что Светличная может страдать деменцией.

Фото: ssvetlichnaya.ru