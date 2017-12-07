Сериал "Сверхъестественное" 14 сезон 4 серия: «Как новенький»

Дин продолжает свою борьбу, а Сэму придется принимать быстрые решения. Наши герои оказываются среди оживших игрушечных фигурок, переносясь в реальность фильма ужасов.

В прошлый четверг вышел третий эпизод 14 сезона сериала "Сверхъестественное". Фанаты были рады возвращению Джоди. Многим она очень симпатизирует, как персонаж. Также все были рады возвращению параллельной Кайи, так как многие опасались, что эта сюжетная линия может оказаться забытой.

Несмотря на возвращение Кайи, всеобщая радость сменилась разочарованием. Фанаты, запомнившие ее злобную улыбку в конце 13-го сезона, надеялась, что она станет еще одним антагонистом. Но в новом сезоне она пока не оправдала надежд зрителей.

Джек спас жизнь заколдованной девушки. Судя по всему, ему удается справляться с проблемами без сил намного лучше, чем Касу.

Сериал "Сверхъестественное" 14 сезон 4 серия:

В 4 серии сериала Сэм, Дин и Джек попадут в настоящий фильм ужасов, начавшийся с магазина комиксов. Кстати, это будет первая охота Джека без сил. Также возможно в этой серии станет понятнее, чем он болен. У фанатов есть два возможных варианта: Джек умирает из-за отсутствия благодати или на нем остались последствия из-за ведьмы.

Сомнений в том, что в Дине действительно остался Михаил – нет. Иначе, почему он так яростно пытается заполучить копье Кайи, которое может покалечить Михаила.

Новый эпизод сделает паузу в основном сюжете нового сезона сериала "Сверхъестественное". По всей видимости будет обычная охота. Эпизод будет связан с праздником Хэллоуин. Данная тематика, на удивление, не так часто встречается в сериала.

Видео: Instagram / cw_supernatural