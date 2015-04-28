Сериал "Сверхъестественное" 13 сезон, 9 серия: "Плохое местечко"

В новой серии братья Винчестеры снова вместе с Джеком. В параллельной реальности Михаил пытает Мэри. Тем временем Сэм и Дин нашли способ ее спасти. Фанаты надеются на то, что 9 эпизод будет самым интересным в сезоне.

Фанаты в нетерпении. 8 декабря выходит 9 серия сериала "Сверхъестественное", в которой намечается продолжение замеса с Асмодеем, Люцифером, Михаилом, Винчестерами и, конечно же, с Джеком.

В прошлой серии мы увидели неудачную и опасную попытку братьев пойти на сделку с дьяволом, чтобы найти нефилима. Все могло бы получиться, не сожги бы они кости демона перекрестков. Ведь это всего лишь демон. На его место придет новый, и не факт, что он понравится братьям. Увы, но вместе с костями сгорело и заклинание, с помощью которого можно было определить местонахождение Джека.

Но, судя по появившемуся в сети трейлеру к девятому эпизоду, следующая серия ответит на вопросы, оставшиеся еще с 7 серии, которая вызвала востог фанатов.

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Новая серия обещает быть захватывающей. Все начинается с Мэри, которая теперь заняла место Люцифера. Но место это не в аду, а в железной клетке с шипами, которую смастерил Михаил специально для пыток. После побега короля ада, архангел не придумал ничего умнее, как попытать и мать Винчестеров. Вероятно, он хочет получить больше информации о нашем мире.

Ну и, конечно же, главное событие, на которое нам указали в промо – это возвращение Джека. Но, стоит отметить, что за свое отсутствие он поднабрался сил, а главное – научился ими пользоваться.

На кадрах видно, что на Дина напал неизвестный ангел, но мы о нем уже и не узнаем, так как Джек приказал ему убить самого себя. Фанаты считают, что это большой прогресс.

В одной из прошлых серий мы уже слышали, что ангелов остается все меньше и меньше, так как новых больше не создают. В 9 также появляется ангел, которая говорит, что их осталось совсем немного. Есть вероятность, что оставшиеся жители рая соберутся вместе и помогут Михаилу, из альтернативной реальности прийти в наш мир. Тогда он сможет их возглавить и наладить порядок на небесах.

Дим с Сэмом просят кого-то перенести их к матери, которая кричит и просит о помощи. Удастся ли братьям ее спасти и чем это все кончится, мы узнаем уже завтра.

Фото: sverhestestvenoe.com

Видео: instagram / cw_supernatural

