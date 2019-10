Уральская певица покорила жюри шоу "Голос"

Известные артисты развернулись к певице в первые секунды ее выступления.

Уроженка Качканара Ирина Чувакова покорила жюри шоу "Голос" на Первом канале. Известные артисты и музыканты развернулись к певице в первые секунды ее выступления.

На конкурсе девушка исполнила песню группы Queen "We Will Rock You". Трое членов жюри - Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров – нажали на красную кнопку после нескольких секунд выступления артистки. Чуть позже к ним присоединился Валерий Сюткин.

После исполнения популярной композиции Ирина рассказала, что сейчас проживает в Подмосковье, однако родом она из Качканара. Все четверо наставников начали уговаривать певицу выбрать именно их. Однако девушка остановилась на Сергее Шнурове, сказав, что их темпераменты совпадают.

Фото: Instagram / chuvakova_singer