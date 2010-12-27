Супруги устроили поножовщину в Невском районе Петербурга

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Невском районе Петербурга семейная пара решила выяснить отношения с помощью ножей. 57-летняя женщина обратилась в полицию 31 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Она пожаловалась, что муж ее ударил.

Приехавшие на место преступления в переулок Ногина полицейские обнаружили в подъезде 33-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки и раной брови. Попасть в квартиру сотрудники правоохранительных органов не смогли.

По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Pixabay.