  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Супруги устроили поножовщину в Невском районе Петербурга
Сегодня, 21:04
199
arteliseev

Супруги устроили поножовщину в Невском районе Петербурга

0 0

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Невском районе Петербурга семейная пара решила выяснить отношения с помощью ножей. 57-летняя женщина обратилась в полицию 31 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Она пожаловалась, что муж ее ударил.

Приехавшие на место преступления в переулок Ногина полицейские обнаружили в подъезде 33-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки и раной брови. Попасть в квартиру сотрудники правоохранительных органов не смогли.

По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Pixabay.

Теги: невский район, петербург, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии