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Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста
Сегодня, 14:52
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arteliseev

Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста

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Состояние 68-летнего артиста стабилизировалось.

Как рассказала ТАСС жена Петра Мамонова Ольга, врачи дали свою оценку состоянию госпитализированного артиста. Сейчас он находится в реанимации, в стабильном состоянии. 

Утром он послал супругу за музыкальным плеером и дисками к нему и отметил. что хочет послушать проповеди отца Дмитрия Смирнова.

Напомним, в субботу на страницах соцсетей актера и певца Петра Мамонова было опубликовано сообщение, в котором уточняется, что он находится в реанимации с инфарктом. Все ближайшие концерты артиста отменены. 

Фото: vk.com/mamonovofficial

Теги: госпитализация, мамонов, музыка
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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