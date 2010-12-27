Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии артиста

Состояние 68-летнего артиста стабилизировалось.

Как рассказала ТАСС жена Петра Мамонова Ольга, врачи дали свою оценку состоянию госпитализированного артиста. Сейчас он находится в реанимации, в стабильном состоянии.

Утром он послал супругу за музыкальным плеером и дисками к нему и отметил. что хочет послушать проповеди отца Дмитрия Смирнова.

Напомним, в субботу на страницах соцсетей актера и певца Петра Мамонова было опубликовано сообщение, в котором уточняется, что он находится в реанимации с инфарктом. Все ближайшие концерты артиста отменены.

Фото: vk.com/mamonovofficial