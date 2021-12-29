Супруг опознал тело утонувшей жены в проруби на Крещение на реке Оредеж

Труп нашли приблизительно в километре от места, где произошел несчастный случай.

В пятницу, 28 января, муж 41-летней погибшей в проруби женщины опознал тело жены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя областного управления СК.

По данным издания, труп нашли приблизительно в километре от места, где произошел несчастный случай.

Напомним, что 19 января женщина прыгнула в прорубь на глазах мужа и детей и утонула. В МЧС сообщали, что купель была самодельной, ее не включали в число согласованных для купания на Крещение.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти нашли тело утонувшей на Крещение в реке Оредеж.

Фото: LIFE