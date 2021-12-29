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Супруг опознал тело утонувшей жены в проруби на Крещение на реке Оредеж
Сегодня, 21:25
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Супруг опознал тело утонувшей жены в проруби на Крещение на реке Оредеж

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Труп нашли приблизительно в километре от места, где произошел несчастный случай.

В пятницу, 28 января, муж 41-летней погибшей в проруби женщины опознал тело жены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя областного управления СК.

По данным издания, труп нашли приблизительно в километре от места, где произошел несчастный случай.

Напомним, что 19 января женщина прыгнула в прорубь на глазах мужа и детей и  утонула. В МЧС сообщали, что купель была самодельной, ее не включали в число согласованных для купания на Крещение.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти нашли тело утонувшей на Крещение в реке Оредеж.

Фото: LIFE

Теги: оредеж, тело, утонул
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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