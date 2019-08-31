Судно "Академик Агеев" пройдет под всеми мостами Петербурга в ночь на 1 сентября

В Петербург 31 августа прибыло научно-разведывательное судно "Академик Агеев", сообщил корреспондент Piter.TV.

Сейчас корабль готовится к перегону на Канонерский остров. Для этого к нему подогнаны три буксира.

В ночь на 1 сентября "Академик Агеев" пройдет под всеми мостами Санкт-Петербурга. В связи с этим изменится график развода мостов. Мост Александра Невского разведут с 2 часов ночи до 5 утра. А на следующую ночь изменения коснутся Большеохтинского моста – его разведут с 2 ночи до 5:25 утра.

Ранее на Piter.TV: рейс из Петербурга в Анталью задержали из-за припадка пассажирки.

Видео: Piter.TV