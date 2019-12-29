Суды Петербурга рассмотрели за год более миллиона дел

Суды Петербурга подвели итоги работы за 2019 год. За этот период судьи разобрали больше миллиона дел, это стало историческим рекордом. Об этом 28 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Оправдательных приговоров было вынесено в два раза больше, чем обвинительных. Чаще всего судьям приходилось разбирать административные дела.
В пресс-службе отметили, что среди уголовных дел стало меньше связанных с незаконным оборотом наркотиков, то значительно увеличилось количество дел, связанных с ДТП.
"Взятки, убийства и мошенничества на стабильно высоком уровне".
Гражданские дела чаще всего касаются исков о взыскании сумм по договорам найма, кредитным договорам, спорам, возникающим из жилищного законодательства и исков о защите прав потребителей.
Из-за административных правонарушений более 5 тыс. человек должны покинуть территорию РФ.
Фото: Piter.TV
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