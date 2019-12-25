Суд защитил здание медсанчасти на улице Одоевского. Но пока временно

Райсуд приостановил распоряжение КГИОП.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Куйбешевский райсуд приостановил распоряжение КГИОП, по которому комитет не включил здание медсанчасти №1 завода им. М.И. Калинина в список объектов культурного наследия. Распоряжение будет приостановлено на время рассмотрения иска.

Иск в суд подали неравнодушные петербуржцы, которые таким образом просят признать незаконным выпуск распоряжения КГИОП. Жители боятся, что здание снесут или переделают.

Ранее мы сообщали, что у офисов "Петербургской недвижимости" прошли одиночные пикеты.

Фото: "Вконтакте" / "Здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина".