Суд закрыл еще две столовые в петербургских "Леруа Мерлен" после отравления сотрудников

Специалисты нашли в работе обслуживающей компании массу нарушений.

Красносельский районный суд принял решение о закрытии буфетов в двух магазинах сети "Леруа Мерлен". После санитарно-эпидемиологического расследования там были выявлены различные нарушения, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 декабря.

В период с 8 октября по 19 октября у 19 сотрудников предприятия нашли кишечную инфекцию. Восемь человек госпитализировали. Услуги по питанию оказывало ООО "Фуд Сервисез".

Управление Роспотребнадзора обнаружило, что санитарный узел сотрудников магазина расположен в женском гардеробе, в холодильном шкафу вместе хранились сырое яйцо и готовая продукция, нет сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность кулинарных блюд, а также зафиксировало иные нарушения. Все это создает угрозу жизни и здоровья людей и способствует возникновению инфекционных заболеваний, которые могут привести к смерти и вызвать массовое распространение кишечных заболеваний среди населения.

Столовые в магазинах сети на улице Партизана Германа, 2 и на Петергофском шоссе, 96 литера А закрыли на 50 суток, включая срок приостановления деятельности.

Ранее суд приостановил действие буфета "Фуд Сервисез" на Парашютной улице, 60, и на проспекте Испытателей, 5/2, на 90 суток.

Массовое отравление также произошло в магазине "Петрович".

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