Суд ввел наблюдение в отношении дочерней компании "Юлмарт"

В отношении совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина было возбуждено уголовное дело о кредитном мошенничестве.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Юлмарт девелопмент". Об этом 31 июля сообщает портал "Электронное правосудие".

В отношении совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина было возбуждено уголовное дело о кредитном мошенничестве. По версии правоохранительных органов, бизнесмен заключил со Сбербанком договоры об открытии возобновляемой кредитной линии, предоставив ложные сведения о финансах своей компании. В апреле 2016 года на счет "Юлмарта" были перечислены деньги в сумме 1 миллиард рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Напомним, ранее арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении НАО "Юлмарт". С заявлениями о признании компании банкротом обратились ПАО "Банк "Санкт-Петербург", ООО "БигБокс", ПАО "Банк Уралсиб" и ООО "Март".

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