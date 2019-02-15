В Петербурге наркодиллеров приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима

Их задержали еще в феврале 2019.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении трех мужчин, которые занимались незаконным производством наркотического средства, психотропного вещества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Было установлено, что в 2018 году Сергей Светиков организовал преступную группа для производства наркотика и психотропного вещества для дальнейшего сбыта на территории России. Для этого мужчина привлек своих знакомых из Калужской области и Перми.

Запрещенные вещества злоумышленники производили в арендованном частном доме в садоводстве Пушкинского района. Соучастников задержали 13 февраля 2019-го года около лаборатории. У них изъяли смесь наркотического и психотропного вещества массой более 4 кг.

Организатора приговорили к 11 годам лишения свободы, а соучастников ― к 9 и 8 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге злоумышленники украли топливо на 2 млн рублей при помощи вредоносного ПО.

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