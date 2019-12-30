В Петербурге гражданина Азербайджана оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии

Штраф составил 120 тысяч рублей.

Невский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Азербайджан. Мужчину признали виновным в продаже алкоголя без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено после проверки магазина Продукты Три Мушкетера" на Рыбацком проспекте. В маркете нашли 188 наименований алкогольной продукции стоимостью более 180 тыс. рублей. Продукция была изъята из оборота.

Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей с конфискацией изъятой алкогольной продукции.

В еще открытых магазинах Spar царят скидки и хаос.

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