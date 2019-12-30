В Петербурге гражданина Азербайджана оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии

Невский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Азербайджан. Мужчину признали виновным в продаже алкоголя без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Уголовное дело было возбуждено после проверки магазина Продукты Три Мушкетера" на Рыбацком проспекте. В маркете нашли 188 наименований алкогольной продукции стоимостью более 180 тыс. рублей. Продукция была изъята из оборота.
Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей с конфискацией изъятой алкогольной продукции.
В еще открытых магазинах Spar царят скидки и хаос.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 2 )
***** только одного поймале ))))
все 24 часа магазине продают после 22 00 )) и бабке отдают за ето мусорам