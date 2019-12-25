Суд вынес приговор фигуранту дела о фото генерала Власова на сайте "Бессмертного полка"

Судья подчеркнул, что подсудимый выражал неуважение к обществу.

Пермский краевой суд вынес приговор Даниилу Симанову, фигуранту дела о фото генерала Власова на сайте "Бессмертного полка". Об этом пишут "РИА Новости".

Симанова приговорили к 200 часам обязательных работ.

Обвинение заявляло, что Симанов умышленно отправил на сайт онлайн-шествия "Бессмертный полк" фотографию Андрея Власова, которого в 1946 году признали изменником родины.

Судья подчеркнул, что подсудимый выражал неуважение к обществу, распространяя подобные сведения о днях воинской славы.

У Симанова конфискуют всю технику, при помощи которой он разместил фото Власова.

Приговор можно обжаловать в течение 10 дней.

Ранее мы писали, что генпрокуратура направляет в суд дело о размещении фото Гитлера на акции "Бессмертный полк".

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