Суд вынес приговор фигуранту дела о фото генерала Власова на сайте "Бессмертного полка"

Пермский краевой суд вынес приговор Даниилу Симанову, фигуранту дела о фото генерала Власова на сайте "Бессмертного полка". Об этом пишут "РИА Новости".
Симанова приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обвинение заявляло, что Симанов умышленно отправил на сайт онлайн-шествия "Бессмертный полк" фотографию Андрея Власова, которого в 1946 году признали изменником родины.
Судья подчеркнул, что подсудимый выражал неуважение к обществу, распространяя подобные сведения о днях воинской славы.
У Симанова конфискуют всю технику, при помощи которой он разместил фото Власова.
Приговор можно обжаловать в течение 10 дней.
Ранее мы писали, что генпрокуратура направляет в суд дело о размещении фото Гитлера на акции "Бессмертный полк".
Фото: pixabay.com
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