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Суд вынес обвинительный приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину

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Получателем товара являлась компания "Укроборонпром".

В Ростовской области вынесли приговор по делу о шпионаже и государственной измене в отношении россиян, которых поймали на контрабанде оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, двое мужчин собирали информацию о составной части ЗРС С-300 и передавали образцы изделий на Украину. Один из них занимался хранением и подготовкой оборудования к продаже, а другой организовывал перемещение товара через государственную границу. Получателем являлась компания "Укроборонпром".

За совершение преступлений суд приговорил одного гражданина РФ к девяти с половиной года отбывания в колонии строгого режима, второго – к 10 годам и пяти месяцам.

Ранее на Кубани к восьми годам колонии приговорили лейтенанта запаса по обвинению в шпионаже.

Видео: ЦОС ФСБ России

Теги: госизмена, с-300, укроборонпром, шпионаж
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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