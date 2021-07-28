Суд вынес обвинительный приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину

Получателем товара являлась компания "Укроборонпром".

В Ростовской области вынесли приговор по делу о шпионаже и государственной измене в отношении россиян, которых поймали на контрабанде оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, двое мужчин собирали информацию о составной части ЗРС С-300 и передавали образцы изделий на Украину. Один из них занимался хранением и подготовкой оборудования к продаже, а другой организовывал перемещение товара через государственную границу. Получателем являлась компания "Укроборонпром".

За совершение преступлений суд приговорил одного гражданина РФ к девяти с половиной года отбывания в колонии строгого режима, второго – к 10 годам и пяти месяцам.

Ранее на Кубани к восьми годам колонии приговорили лейтенанта запаса по обвинению в шпионаже.

Видео: ЦОС ФСБ России