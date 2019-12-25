Петербургский суд постановил заблокировать порносайт и три сайта с аниме

В аниме показывались сцены убийства, крови и приемы лишения жизни.

Кировский районный суд Петербурга постановил заблокировать четыре портала, признав информацию в них запрещенной к распространению в РФ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, под запрет попали три сайта с аниме и один порнопортал.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия распространению в интернете информации, причиняющей вред здоровью несовершеннолетних. В ходе проверки и были выявлены порталы с аниме, в которых показывались сцены убийства, крови, приемы лишения жизни. Видеофрагменты признали отрицательно влияющими на психику детей, что подтвердили специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Еще одним порталом оказался вебкам-сайт с порнографическим содержанием.

Суд требования административного истца удовлетворил.

Ранее мы писали, что руководство портала с запрещенным аниме "Тетрадь смерти" не знало о заседании суда.

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