Суд в Петербурге вынес приговор по делу о мошенничестве при стройке

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о многомиллионном мошенничестве при строительстве спортобъекта.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор бывшему помощнику главы МЧС Станиславу Орлову и экс-генеральному директору частной компании Борису Румянцеву по делу о крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд признал фигурантов виновными в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Орлову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Румянцеву — 5,5 года. Также суд постановил взыскать с осужденных солидарно 34,3 млн рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы 2 автомобиля, а арест на Mercedes-Benz S-class 2023 года выпуска сохранен до исполнения решения по гражданскому иску.

Уголовное дело связано со строительством в 2018 году физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Северное Оренбургской области в рамках программы Газпром детям. Заказчиком выступала компания Газпром инвестгазификация, а генеральным подрядчиком — организация Техгазмонтаж, которую возглавлял Румянцев.

Следствие установило, что с декабря 2017 года по апрель 2021 года обвиняемые предоставляли фиктивные документы о выполненных работах и их стоимости. За счет этого им удалось похитить 49,7 млн рублей. Часть полученных средств фигуранты легализовали через приобретение автомобилей по лизинговым договорам с подконтрольной структурой. Речь идет о моделях Mercedes-Benz AMG 2019 года и Mercedes-Benz V250d 2020 года. По имеющимся данным, Орлов занимал должность помощника главы МЧС с начала 2023 года, ранее он работал советником в структурах Газпрома.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу