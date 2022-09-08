Суд в Петербурге продлил срок задержания "поджигателю" автобуса

Накануне полицейские задержали 32-летнего подозреваемого.

Смольнинский районный суд продлил на 72 часа мужчине, который обвиняется в том, что бросил коктейль Молотова около пассажирского автобуса. Он стал фигурантом дела по статье о хулиганстве, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 4 сентября на пересечении Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы. Предположительно, Александр Садчиков бросил зажигательную смесь в сторону автобуса №54. В тот момент в салоне находились пассажиры. Своими действиями, по мнению следствия, он создал угрозу применения насилия к окружающим, а также повредил стеклянную дверь автобуса.

Видео и фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти