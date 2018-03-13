В Петербурге суд отказал признать вину пенсионера-инвалида в наезде на сотрудника мусоровозки

В Приморском районе во второй раз суд не признал вины пенсионера за наезд на человека.

В Приморском районном суде в иске водителя мусоровоза отказались признавать вину 72-летнего пенсионера. Пожилой мужчина наехал на ногу сотрудника крупногабаритной техники. Однако, суд во второй раз отказался считать водителя нарушившим правила, а мусоровозчика - пешеходом. Об этом сообщает “Петербургский дневник”.

Расследование данного дела продолжается уже год. Сотрудник коммунальной службы хочет отсудить у престарелого петербуржца 70 тысяч рублей в качестве денег за лечение, а также сто тысяч за компенсацию морального вреда. Однако, сам заявитель не знает, кто действительно виноват в произошедшем: его работодатель или пенсионер-шофер.

Травмирующий инцидент произошел 6 марта 2017 года во внутридворовом проезде на Авиаконструкторов. Изначальной проблемой для суда стало выяснение вопроса: кем считать машиниста мусоровоза: пешеходом или водителем. Во время наезда, потерпевший занимался дорожными работами на проезжей части. В протоколе об административном нарушении истец был указан в качестве пешехода. В связи с этим документом от ведомства ДПС, ответчик должен был соблюдать безопасный интервал. Однако, сторона защиты парировала тем, что во время аварии мужчина выполнял рабочие обязанности по вывозу мусора, поэтому должен считаться машинистом мусоровоза. Травму он получил при собственном движении спиной, когда тащил мусорный контейнер. В первом заседании суда представитель закона, счел, что причиной наезда на человека стала его невнимательности и нарушение правил безопасности.

В апелляционном заявлении сторона обвинения просила приравнять пострадавшего к категории пешехода с багажом. В случае, если груз может помешать передвижению других пешеходов, то человек с поклажей имеет право передвигаться по краю проезжей части. Однако, районный суд не принял доводы и оставил постановление о невиновности водителя-пенсионера без изменений.

