"Метрострою" отказали в оспаривании результатов конкурса на реконструкцию метродепо "Дачное"

Компании не понравилась победа далекой от подобной работы организации "Фортесс".

Московский Арбитражный суд не удовлетворил заявление ОАО "Метрострой" к Федеральной антимонопольной службе по делу о реконструкции петербургского депо "Дачное". Такая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Организация намеревалась оспорить результаты конкурса по реконструкции "Дачного" за 4,4 миллиардов рублей. В августе прошлого года конкурс выиграла компания "Фортесс", которая ранее никогда не занималась подобной деятельностью, она же обратилась в ФАС с жалобой, когда в дело попытался вмешаться "Метрострой".

Ранее мы писали, что возможному соучастнику дела о хищениях в "Метрострое" Болотову продлили арест.

Фото: Piter.TV