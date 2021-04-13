Суд в Москве дал условный срок двум пожарным по делу о гибели их коллег при тушении склада

Жертвами трагедии стали восемь представителей ГУ МЧС.

Суд приговорил бывших руководителей пожарного управления МЧС по Москве к 5 и 4 годам колонии условно. В инстанции посчитали, что при тушении пожара по их вине погибли восемь сотрудников. Закон встал на сторону государственного обвинения в вопросе признания вины в халатности экс-начальника Дмитрия Ширлина и представителя главка Сергея Барсукова. К ним также предъявлены гражданские иски (на более чем пять миллионов рублей) со стороны семей жертв. Сами фигуранты расследования свою вину не признали.

Ширлин рассказал, что на тушении пожара был пятым по счету руководителем. До момента его прибытия на место пожарные уж находились на кровле горящего склада. Для пострадавших стал неожиданностью выброс аммиака, который распространился по территории. Пламя распространилось в сторону аммиачного цеха, поэтому руководство приняло решение усилить расчеты на кровле здания, чтобы обеспечить водяные завесы для безопасности. Взрыв вещества мог привести к серьезным последствиям.

Напомним, что трагедия произошла 22 сентября 2016 года на Амурской улице. В общей сложности горела территория в 4,5 тысячи квадратных метров. В здании обрушилась кровля. В этот момент в помещении находились 20 человек из личного состава экстренного ведомства. Восемь человек упали и погибли в пламени. С тушением пожара специалисты справились спустя 14 часов.

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Фото: Telegram/Mash