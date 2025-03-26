Суд в Москве арестовал обвиняемого в краже по заказу автомобиля стоимостью 6 млн руб.

Вор не смог справиться с дорогостоящей иномаркой, поэтому бросил ее.

Суд в Москве арестовал обвиняемого в краже по заказу автомобиля стоимостью шесть миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-лужбы регионального управления Прокуратуры по российской столице. В надзорном ведомстве уточнили, что криминальный заказ исполнитель получил от своего соучастника. Тот четко указал на машину, которую надо было похитить, а также передал коллеге смартфон - устройство, помогающее совершить преступление и прочие вещи. Речь идет о приборе для подавления GSM-сигнала, ключе от гаража, подменных государственных регистрационных знаках. За успешную "операцию" подельник обещал заплатить вору 400 тысяч рублей. В результате подозреваемый подошел к припаркованной по улице Базовой. Затем он включил "глушилку", убрал госномера в багажник, а вместо них установил другие, сел в авто, завел двигатель и начал движение.

Выехав за пределы Москвы, на Рязанском шоссе автомобиль заглох, водительская дверь захлопнулась, а злоумышленник остался на улице. пресс-служба прокуратуры по Москве

После нескольких неудачных попыток проникнуть в салон, отключить сигнализацию и продолжить преступный план, злоумышленник оставил украденную иномарку. Вскоре его поймали по месту жительства. Сейчас в отношении 31-летнего безработного жителя Томска предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ.

Перед судом предстанет петербурженка, заправившая свою машину и не оплатившая бензин.

Фото и видео: Telegram Прокуратура Москвы