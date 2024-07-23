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Суд в Москве арестовал мужчину после покупки еды, алкоголя и букета роз по найденной банковской карте

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Мужчина нашел карточку около станции "Таганская".

Судебная инстанция в российской столице заключила под стражу 49-летнего мужчину, который обвиняется в краже денежных средств с найденной на улице банковской карты. В пресс-службе прокуратуры города уточнили, что преступление совершено вблизи станции метрополитена "Таганская". Установлено, что гость Москвы нашел банковскую карту, принадлежащую неизвестному мужчине. Злоумышленник решил не сообщать в полицию о находке в установленном законом порядке.

Он посетил несколько баров, где заказывал алкоголь и еду, оплачивая счета найденной банковской картой. Затем он четырежды оплачивал табачную продукцию, но самой дорогой покупкой на чужие деньги стал букет роз.

пресс-служба прокуратуры Москвы

В надзорном ведомстве уточнили, что таким образом злоумышленник похитил 7 тысяч рублей. Сейчас ему предъявлено обвиение по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый отправлен под стражу с учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры.

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Фото и видео: Telegram / прокуратура Москвы

Теги: кража, метро, москва, московский метрополитен, прокуратура, таганская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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