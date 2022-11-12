Петербуржец воровал велосипеды у курьеров

Все похищенное мужчина продал случайным прохожим, а деньги потратил.

Петербуржец воровал велосипеды у доставлявших еду курьеров. Подробности сообщила прокуратура Кировского района.

По версии следствия, 39-летний обвиняемый 15 апреля 2024 года в период с 10:00 до 13:00 похитил два велосипеда, припаркованных курьерами у подъездов в д. 82 по ул. Лени Голикова и в д. 87 по пр. Ветеранов.

Ущерб превысил 20 тысяч рублей. Все похищенное мужчина продал случайным прохожим, а деньги потратил.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

В начале июля воришка вынес из квартиры на Гвардейской улице технику и чихуахуа.

Видео: прокуратура СПб